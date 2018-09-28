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На Западной Украине националисты избили прихожан УПЦ и захватили храм

Происшествия

Инцидент произошел в поселке городского типа Богородчаны

На Западной Украине националисты избили прихожан УПЦ и захватили храм
Иван Шилов © ИА REGNUM
Украинские радикалы, неонацисты

Богородчаны, Украина, 28 сентября 2018, 17:04 — REGNUM  Украинские националисты сегодня, 28 сентября, захватили здания митрополичьих палат при Свято-Троицком храме в поселке городского типа Богородчаны в Ивано-Франковской области, предоставленных в пользование религиозной общине Украинской Православной Церкви. Об этом сообщает пресс-служба Украинской православной церкви Московского патриархата.

По словам очевидцев, с утра прихожане заметили крепких мужчин, собиравшихся возле храма. Затем поступила информация о том, что местный главарь «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) собирает своих людей возле церкви, чтобы силой захватить храм. К церкви быстро подтянулись местные жители — прихожане Свято-Троицкого храма ‑ и попытались помешать рейдерскому захвату.

Боевики стали проникать в здание через внутренний двор музыкальной школы, которая примыкает к храму. Ворвавшись в здание, боевики устроили драку с прихожанами, находившимися внутри.

Несколько человек получили серьезные ранения. В частности, двум мужчинами сломали руки разбили голову. Настоятеля храма вытолкали на улицу.

Когда все прихожане были изгнаны из храма, радикалы сменили замки.

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Автокефалия Украинской православной церкви
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