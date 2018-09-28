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Землетрясение в Индонезии вызвало волну цунами

Происшествия

Удар стихии пришёлся на остров Сулавеси

Землетрясение в Индонезии вызвало волну цунами
Кацусика Хокусай. Большая волна в Канагаве, 1823-1831

Джакарта, 28 сентября 2018, 17:01 — REGNUM  Несколько мощных землетрясений у берегов Индонезии 28 сентября вызвали цунами, передаёт Associated Press.

Как сообщается, волна цунами обрушилась на остров Сулавеси. Информация о возможных пострадавших и разрушениях в настоящее время уточняется.

Напомним, в Индонезии сегодня произошли три землетрясения подряд, самое мощное из которых — магнитудой 7,4. Эпицентр подземных толчков находился в 80 км к северу от города Палу на острове Сулавеси, очаг землетрясения залегал на глубине 30 км.

Читайте ранее в этом сюжете: У побережья острова Сулавеси в Индонезии произошло землетрясение

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Землетрясения
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