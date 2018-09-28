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На Западной Украине нацисты захватили очередной храм

Происшествия

Бандиты избили прихожан и сменили замки

Ивано-Франковск, Украина, 28 сентября 2018, 18:29 — REGNUM  В посёлке Богородчаны в Ивано-Франковской области члены неонацистской группировки «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили Свято-Троицкий храм Украинской православной церкви Московского патриархата, сообщили 28 сентября в пресс-службе УПЦ.

По информации пресс-службы Украинской православной церкви, боевики «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) проникли в храм через прилегающее здание музыкальной школы.

В ходе нападения нацистов пострадали двое прихожан и настоятель храма протоиерей Владимир Шувар. У одного мужчины сломана рука, у второго — сотрясение мозга. Настоятеля боевики избили и вытолкали за пределы храма. Изгнав всех прихожан, бандиты заменили замки в здании.

Напомним, Константинопольский патриархат по просьбе киевских властей готовится предоставить Украине автокефалию. Представители неонацистских и раскольничьих религиозных организаций не скрывают, что используют это решение для захвата храмов канонической Украинской православной церкви. К примеру, на 14 октября планируются атаки на крупнейшие православные святыни Киево-Печерскую и Почаевскую лавры.

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Автокефалия Украинской православной церкви
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