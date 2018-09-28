Генпрокуратура РФ молчит о махинациях МФО с паспортными данными граждан?

Москва, , 17:13 — REGNUM За истекший период 2018 года в Генеральную прокуратуру РФ поступило 24 обращения на неправомерные действия коллекторов. Об этом 28 сентября корреспонденту ИА REGNUM в письменном ответе на официальный запрос редакции ИА REGNUM сообщило Управление взаимодействия со СМИ Генпрокуратуры РФ.

«В истекшем периоде 2018 г. в профильное подразделение Генеральной прокуратуры РФ поступило 24 обращения на неправомерные действия коллекторов, — сообщает Генпрокуратура. — В целях оперативного разрешения поставленных в заявлениях вопросов они направлены в органы прокуратуры по территориальности или федеральные органы исполнительной власти в соответствии с компетенцией».

Кроме того, Управление взаимодействия со СМИ уточняет, что Генеральной прокуратурой проверки по обращениям указанной категории не проводились.

«Информационно-аналитических материалов за 2018 год по названной теме не имеется», — подытоживает надзорный орган.

В этом связи напомним, что 20 августа 2018 года редакция ИА REGNUM направила в названное Управление официальный запрос, в котором попросила ответить на три вопроса:

1. Поступали ли в Генеральную прокуратуру РФ заявления от граждан, ставших жертвами необоснованного преследования со стороны коллекторов?

2. Поступали ли в Генеральную прокуратуру РФ жалобы на коллекторов и МФО, требующих у граждан возврата кредитов, которых сами обратившиеся граждане не оформляли и не получали?

3. Зафиксированы ли Генпрокуратурой РФ случаи, когда те или иные злоумышленники, незаконно используя чужие паспортные данные, незаконно получали кредиты в микрофинансовых организациях?

Поводом для этого запроса стали случаи неоднократного использования паспортных данных граждан РФ для незаконного получения микрозаймов в некоторых российских микрофинансовых организациях путем оформления этих кредитов через сеть Интернет.

Как несложно убедиться, органы правопорядка проявляют удивительную избирательность, отвечая на неудобные вопросы СМИ. Из трех перечисленных редакцией вопросов Генпрокуратура РФ скупо ответила только на первый. Что касается двух остальных вопросов, то на них надзорное ведомство, по неведомым пока причинам, хранит деликатное молчание.