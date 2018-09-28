На Урале журналистка пропала по пути в Челябинск

Екатеринбург, , 15:34 — REGNUM По дороге в Челябинск пропала сотрудница одного из уральских информационных агентств Ирина Крючкова. Её ищут с 26 сентября, пишут местные СМИ.

Как сообщает издание Znak.com, в котором она работает, Ирина Крючкова выехала из Екатеринбурга в Челябинск 26 сентября примерно в 15:00 по местному времени. В столице Южного Урала у неё была запланирована встреча. Но на встречу она так и не приехала. Примерно в 16:30 она позвонила женщине, с которой планировала встретиться, и сообщила о том, что на трассе у неё возник конфликт с водителем.

Потом её телефон оказался выключен. С помощью биллинга удалось выяснить. что он находится в Челябинске. Родственники и коллеги Ирины Крючковой написали заявления в полицию. Идут поиски журналистки.