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На Урале журналистка пропала по пути в Челябинск

Происшествия

Ищут её уже третьи сутки

Екатеринбург, 28 сентября 2018, 15:34 — REGNUM  По дороге в Челябинск пропала сотрудница одного из уральских информационных агентств Ирина Крючкова. Её ищут с 26 сентября, пишут местные СМИ.

Как сообщает издание Znak.com, в котором она работает, Ирина Крючкова выехала из Екатеринбурга в Челябинск 26 сентября примерно в 15:00 по местному времени. В столице Южного Урала у неё была запланирована встреча. Но на встречу она так и не приехала. Примерно в 16:30 она позвонила женщине, с которой планировала встретиться, и сообщила о том, что на трассе у неё возник конфликт с водителем.

Потом её телефон оказался выключен. С помощью биллинга удалось выяснить. что он находится в Челябинске. Родственники и коллеги Ирины Крючковой написали заявления в полицию. Идут поиски журналистки.

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