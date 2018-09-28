Как в кино: кладбищенский садовник подозревается в сотне убийств

Люнебург, Германия, , 16:06 — REGNUM Немецкая полиция изучает возможную причастность кладбищенского садовника к сотне преступлений, в том числе исчезновениям людей, пишет газета Kleine Zeitung 28 сентября.

Год назад, 29 сентября 2017 года, была совершена находка на территории частного дома в Люнебурге: были обнаружены останки пропавшей в 1989 году женщины. Полиция сосредоточила свое внимание на бывшем владельце дома — кладбищенском садовнике.

«В настоящее время проверяются возможные связи с примерно 100 нераскрытыми преступлениями», — рассказал прессе Матиас Фоссенбергер, пресс-секретарь полицейского управления Люнебург.

«Если он действительно ответственен за такое количество убийств, то в Германии после Второй мировой войны вряд ли есть какие-либо случаи, которые превышают по масштабу его деятельность», — сказал следователь Штефан Харборт, эксперт по серийным убийствам.

Полиция составила карту передвижения подозреваемого, который долгое время жил в Карлсруэ, а также бывал за пределами Германии.

Подозреваемый покончил собой в 1993 году в возрасте 40 лет, находясь в тюрьме по другому обвинению. Тогда же в тайнике под бетонным полом его дома были найдены наручники, оружие и другие подозрительные предметы.

Проведенный недавно анализ ДНК доказал его ответственность за жестокое убийство двух пар в люнебургском лесу. Следователи предполагают, что это расследование будет продолжаться еще много лет.