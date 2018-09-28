В Орле передано в суд дело об убийстве крупного московского чиновника

Орел, , 15:30 — REGNUM В Орловской области в суд передано одно из самых громких уголовных дел последнего времени — об убийстве бывшего заместителя руководителя департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы Андрея Уварова и бывшего члена совета директоров ОАО «Орелстрой» Владимира Соболева. О передаче дела в суд 28 сентября сообщила пресс-службе регионального СУ СКР.

Как сообщало ИА REGNUM, Уваров был застрелен 3 мая 2013 года в Орле в подъезде многоквартирного дома, расположенного по улице Новикова. 24 сентября 2014 года, в своем автомобиле возле собственного дома был застрелен Соболев.

Дело оставалось нераскрытым несколько лет, подозреваемый был задержан лишь в 2018 году. По сообщению следственных органов, он дал признательные показания, указал местонахождение орудия преступления и объяснил мотив убийств — неприязненные отношения с потерпевшими. В СУ СКР уточнили, что по делу проведено около 100 экспертиз, допрошены 300 свидетелей.

Обвиняемому инкриминируется совершение преступлений по нескольким статьям: ст. п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»), ч. 1 ст. 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов»), ч. 3 ст. 163 УК РФ («Вымогательство»). Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.