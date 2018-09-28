В Югре пропал застройщик и владелец транспортной фирмы

с. Саранпауль, Югра, , 15:19 — REGNUM В Берёзовском районе ХМАО разыскиваются два жителя села Саранпауль, которые исчезли при загадочных обстоятельствах. Вещи, предположительно, одного из мужчин были обнаружены на берегу реки недалеко от поселка Сосьва, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по ХМАО.

Следствием проводится процессуальная проверка по факту безвестного исчезновения Николая Полуянова 1958 года рождения и Сергея С. 1992 года рождения.

На данный момент известно, что мужчины утром 22 сентября направились на моторной лодке «Казанка — 5М3» из поселка Саранпауль в поселок Игрим Березовского района, но до места назначения не добрались.

В их поисках задействованы силы полиции, сотрудников «Центроспас-Югория», ГУ МЧС России по ХМАО-Югре и добровольцев.

Один из пропавших, Николай Полуянов, является депутатом сельской думы, а также известным предпринимателем, чьё предприятие ООО «Сосьва» занимается грузовыми перевозками и основным заказчиком фирмы является, согласно открытым данным, администрация Берёзовского района. Также Николай Полуянов, как индивидуальный предприниматель, занимается строительством жилья. Основным заказчиком его строительных услуг является администрация сельского поселения Саранпауль и администрация Берёзовского района.