Туалет-сарай, голые провода и опасные колодцы: ФАПы Калуги пугают население

Киров, Калужская область, , 09:16 — REGNUM В деревнях Бакеевка и Большое ЗаборьеКалужской области не работают фельдшерско-акушерские пункты (ФАП). Об этом по результатам второго этапа мониторинга качества и доступности первичной медицинской помощи в малых населенных пунктах региона заявили активисты ОНФ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM член регионального штаба ОНФ в Калужской области Михаил Калюта, в Кировском районе активисты провели рейды в каждом из 20 фельдшерско-акушерских пунктов и одной амбулатории, отмеченных на официальном интернет-портале государственных услуг, а также в уставе центральной больницы Кировского района. Общественники выяснили, что в деревнях Бакеевка и Большое Заборье фельдшерско-акушерские пункты фактически не работают. Особое внимание они обратили на состояние внутренних помещений бакеевского ФАПа. При свободном доступе рядом со входом в здание расположен электрический рубильник с открытыми контактами, находящимся под высоким напряжением. Активисты сочли эту ситуацию недопустимой и опасной для здоровья жителей деревни.

По соседству с ФАПом в деревне Большие Савки зафиксирован открытый не огороженный колодец. В здании ФАПа в деревне Бережкиобщественники обнаружили грязный подоконник. По итогам рейда активисты также отметили три здания ФАПов, находящихся в крайне неудовлетворительном и запущенном состоянии: в поселке Примерный, селе Волоеи деревне Большие Желтоухи. Относительно благополучными с точки зрения технического состояния общественники признали ФАПы в деревнях Фоминичи, Гавриловка и Дуброво.

В ходе мониторинга обнаружилось, что два ФАПа — в деревнях Тягаево и Фоминичи — расположены на вторых этажах административных зданий, что вызывает дополнительные трудности у маломобильных пациентов. Кроме того уборные подавляющего большинства кировских ФАПов расположены на улице, и многие их них представляют собой покосившиеся деревянные конструкции, воспользоваться которыми весьма затруднительно. Все замечания по рейду активисты ОНФ направили в министерство здравоохранения Калужской области.

«Рейды показали, что в целом укомплектованность оборудованием в кировских фельдшерско-акушерских пунктах находится, скажем так, на невысоком уровне. Практически оборудование морально устарело, многим единицам, судя по внешнему виду, лет 40−50, а то и больше. В аналогичном состоянии, как правило, находится и мебель. Судя по всему, ФАПы обеспечиваются по остаточному принципу, и сюда поступает уже изношенный медицинский инструментарий. Между тем, в беседе с жителями мы выяснили, что уровень профессиональных и человеческих качеств фельдшеров в Кировском районе оценивается, как высокий. Многие из них проработали в сельской медицине не один десяток лет», — сказал Михаил Калюта.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов предложил жителям отдалённых населённых пунктов Кировского района, три дня в неделю посещать межрайонную больницу на специально выделенных автобусах. Если эксперимент окажется положительным, его стоит распространить и на другие межрайонные больницы области, считает губернатор. По мнению Артамонова, средства на сельскую медицину часто расходуются впустую.

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