Более десяти человек скончались от отравления алкоголем на юге Ирана

Тегеран, , 15:02 — REGNUM Более десяти человек погибли в результате отравления самодельным алкоголем на юге Ирана, сообщает американское агентство Associated Press.

По словам главы медицинского университета провинции Хормозган Хоссейна Давуди, инцидент произошел в столице провинции городе Бендер-Аббас. В больницы с признаками отравления алкоголем поступили 123 человека, еще 11 человек скончались.

В полиции города сообщили о задержании супружеской пары и торговца, подозреваемых в изготовлении и продаже алкоголя.