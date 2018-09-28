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Более десяти человек скончались от отравления алкоголем на юге Ирана

Происшествия

Более ста оказались в больнице

Тегеран, 28 сентября 2018, 15:02 — REGNUM  Более десяти человек погибли в результате отравления самодельным алкоголем на юге Ирана, сообщает американское агентство Associated Press.

По словам главы медицинского университета провинции Хормозган Хоссейна Давуди, инцидент произошел в столице провинции городе Бендер-Аббас. В больницы с признаками отравления алкоголем поступили 123 человека, еще 11 человек скончались.

В полиции города сообщили о задержании супружеской пары и торговца, подозреваемых в изготовлении и продаже алкоголя.

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Алкогольные отравления
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