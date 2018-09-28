Томская область: власти обещают помощь погорельцам из Академгородка

Томск, , 14:38 — REGNUM Губернатор Томской области Сергей Жвачкин поручил мэру Томска Ивану Кляйну совместно с социальными службами оказать всю необходимую помощь погорельцам из Академгородка. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 28 сентября, в областной администрации.

Пожар в жилом многоквартирном доме на улице Вавилова произошёл 27 сентября. Огнеборцы спасли 60 человек, ещё 160 жильцов были эвакуированы, некоторые разместились в гостинице Академгородка. В тушении пожара были задействованы 85 человек и 25 единиц техники. Ликвидировали возгорание поздно ночью. Его площадь составила 680 квадратных метров.

«К счастью, среди жителей обошлось без пострадавших и тем более без жертв. Но это не должно никого успокаивать», — заявил Жвачкин.

По его словам, МЧС и органы местного самоуправления должны проверить, как в регионе выполняются правила пожарной безопасности в многоквартирных домах.

«После трагедии у соседей в Кузбассе мы навели порядок в торговых центрах. Но и безопасность в жилом секторе ни в коем случае нельзя пускать на самотёк», — подчеркнул губернатор.

Жвачкин также поручил проверить работу пожарных гидрантов, так как «в социальных сетях томичи рассказывали о слабом давлении в системе противопожарного водоснабжения».

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, трагедия в Кемерове произошла 25 марта 2018 года. В этот день в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в пожаре погибли 60 человек, большинство — дети. Как уже сообщало ИА REGNUM, после этого по всей России начались проверки безопасности мест массового пребывания людей, выявившие множество нарушений.

Читайте также: Условия пожарной безопасности в РФ нарушались 65 тыс. раз с начала года

Что касается пожара в томской пятиэтажке, по словам начальника департамента социальной защиты населения Томской области Марины Киняйкиной, людям будет оказана срочная материальная помощь на первоочередные нужды. Размер выплат будет определяться индивидуально для каждой семьи.

Начальник областного департамента здравоохранения Александр Холопов рассказал, что в результате пожара за помощью к врачам обратились четыре человека. Сотрудник МЧС, женщина и ребёнок получили медпомощь на месте. Ещё одного спасателя доставили в больницу и затем отпустили домой, так как его состояние не вызывает опасений.

Читайте ранее в этом сюжете: В Томске ликвидирован пожар в жилом пятиэтажном доме