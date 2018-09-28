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Пропавший патрульный автомобиль поставил на уши полицию Берлина

Происшествия

Полиция опасалась, что злоумышленники используют машину для совершения теракта во время визита президента Турции

Берлин, 28 сентября 2018, 14:39 — REGNUM  Незадолго до прибытия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана всем полицейским Берлина пришлось пережить крайне волнительные дни: с 22 сентября исчез полицейский патрульный автомобиль, передает телеканал N-TV 28 сентября.

Все полицейские отделения столицы были проинформированы о пропаже машины. Полиция предположила худшее — что патрульный автомобиль мог использоваться злоумышленниками для совершения террористического акта. Было приостановлено действие бесконтактной карты, которая обеспечивает проезд машины на территорию полицейских участков.

28 сентября газета Tagesspiegel сообщила, что пропавший автомобиль найден. Собственно, он никуда и не исчезал: его попросту забыли вовремя забрать из мастерской, а затем сообщение об обнаружении патрульной машины разослали не во все полицейские участки.

Напомним, в эти дни в Берлине приняты повышенные меры безопасности в связи с государственным визитом президента Турции. В городе частично перекрыто движение, а на некоторых улицах пройдут политические акции против политики турецких властей.

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