НАК: У ликвидированного в Дагестане боевика при себе было СВУ

Махачкала, , 14:15 — REGNUM Нейтрализованный в ночь на 28 сентября в Дагестане бандит был причастен к совершению ряда преступлений террористической направленности и, очевидно, планировал и в дальнейшем совершать такие преступления. Об этом говорит найденное на месте боестолкновения готовое к применению самодельное взрывное устройство.

Вооруженный боевик, как сообщили ИА REGNUM в информационном центре Национального антитеррористического комитета, был обнаружен в горно-лесистой местности в районе Буйнакского перевала при проведении оперативно-разыскных мероприятий, «связанных с поиском лиц, вынашивающих намерение совершить преступления террористической направленности на территории Республики Дагестан».

Он оказал вооруженное сопротивление и был уничтожен. На месте боя были найдены, кроме СВУ, автомат и пистолет, а также боеприпасы и специальное снаряжение. В настоящее время поиски в районе боестолкновения продолжаются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее была установлена личность нейтрализованного 28 сентября в лесном массиве в районе села Талги бандита. Им оказался член так называемой «эндирейской бандгруппы» Шамиль Билалов — уроженец села Эндирей Хасавюртовского района. Он был включен в федеральный перечень террористов и экстремистов, опубликованный на сайте Росфинмониторинга, за преступления террористической направленности.

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