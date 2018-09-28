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В Бремене неизвестными обстрелян трамвай с пассажирами

Происшествия

Толстые двойные стекла защитили находящихся внутри людей

В Бремене неизвестными обстрелян трамвай с пассажирами
Josh
Дыра от пули

Бремен, Германия, 28 сентября 2018, 14:02 — REGNUM  Неизвестные обстреляли городской трамвай в центре Бремена, передает немецкий телеканал N-TV.

Инцидент произошел 27 сентября в 22 часа, когда в трамвае находились несколько человек. Трамвай 4-го маршрута был обстрелян во время движения от остановки Роберт-Кох-Штрассе. Водитель остановил машину на следующей остановке и вызвал полицию.

Обошлось без жертв — стальные пути застряли в прочных двойных стеклах трамвая. Транспортному средству причинен ущерб в размере €2 тыс. Полиция начала расследование попытки причинения тяжкого вреда здоровью и разыскивает свидетелей.

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