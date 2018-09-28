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В Карачаево-Черкесии задержан владелец четырех игровых клубов

Происшествия

Житель аула Малый Зеленчук развернул незаконную игорную деятельность в Черкесске

Черкесск, 28 сентября 2018, 13:48 — REGNUM  В столице Карачаево-Черкесии прикрыты четыре подпольных казино. Их владельцем оказался 28-летий житель аула Малый Зеленчук. В незаконных игорных клубах с помощью игрового оборудования и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет, велась незаконная деятельность, сообщили ИА REGNUM 28 сентября в пресс-службе Следственного комитета по региону.

По четырем адресам изъято 34 компьютера, в которых были установлены программы для азартных игр. Кроме того, следователи изъяли документацию и денежные средства, полученные от незаконной деятельности. В отношении владельца игорного бизнеса возбуждено уголовное дело.

Стоит отметить, что подобный игорный клуб был прикрыт на днях в городе Шахты Ростовской области. Он был расположен в торговом павильоне «Домашняя кухня» недалеко от железнодорожного вокзала. Личность владельца пока не установлена.

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Напомним, в Карачаево-Черкесии закон «О запрете на территории Карачаево-Черкесской Республики деятельности по организации и проведению азартных игр с использованием игровых автоматов и игровых столов» начал действовать еще с 1июля 2007 года. Более 10 лет назад только в городе Черкесске существовало более 40 игровых клубов. Всего же, по данным правоохранителей, в 2007 году в Карачаево-Черкесии работали 3000 игровых автоматов.

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Регулирование игорного бизнеса
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