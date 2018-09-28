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За 20 лет забайкальские охотники в 16 раз сократили численность уток

Происшествия

Для некоторых видов это количество и вовсе упало в 100 раз, полагает эксперт

Чита, 28 сентября 2018, 13:49 — REGNUM  Экологи и общественники обеспокоены не только хищническим освоением байкальских берегов и ресурсов священного озера. Заместитель директора государственного природного биосферного заповедника «Даурский» Олег Горошко, слова которого цитирует сегодня, 28 сентября, «Чита.Ру», признался, что за последние 20 лет охотники почти в 16 раз сократили численность уток, причём для некоторых видов это количество и вовсе упало в 100 раз, полагает эксперт.

«Если говорить образно, то из 32 птиц осталось две», — подчеркнул Олег Горошко.

По его мнению, если не удастся полностью запретить весеннюю охоту, то необходимо хотя бы добиться её частичного запрета в ключевых местах гнездования птиц.

Как уже сообщало ИА REGNUM, не лучше обстоят дела с охраной флоры и фауны в соседней Иркутской области. Масштабное истребление лесных угодий привело к значительному сокращению популяции хищных птиц.

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