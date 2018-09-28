В Калужской области подросток убил 35-летнего соседа из-за кепки

Мещовск, Калужская область, , 13:13 — REGNUM В Мещовском районе Калужской области 16-летний подросток подозревается в убийстве 35-летнего мужчины. Как сообщил 28 сентября корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя Сухиничского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Калужской области Мухтар Гаджиев, причиной нападения послужил бытовой конфликт.

Подозреваемый отнял кепку у 35-летнего соседа, из-за чего между ними вспыхнула ссора. Подросток ударил соседа сначала кулаком, а затем головой. Спустя четыре дня потерпевший скончался в результате закрытой черепно-мозговой травмы.

По данным следствия, подросток воспитывается в полной семье, учится в колледже, однако состоит на профилактическом учете в правоохранительных органах, отрицательно характеризуется в школе и был замечен в употреблении спиртных напитков. Кроме того в полиции поступили сведения о совершении подозреваемым других правонарушений, о которых ранее не заявлялось. В настоящее время эта информация проверяется, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, выясняются условия жизни и воспитания несовершеннолетнего, причины его противоправного поведения. Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области на профилактическом учете полиции состоят 1000 несовершеннолетних. Так, за шесть месяцев 2018 года в области было пресечены 2177 административных правонарушений со стороны несовершеннолетних, из них 451 совершенных подростками. В Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по Калужской области помещены 37 подростка.

В 2017 году в Калужской области подростки совершили 882 правонарушений. 2,4% подростков пошли на нарушения в состоянии алкогольного опьянения. 49 подростков были помещены в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. К административной ответственности привлекли 2761 родителя.

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