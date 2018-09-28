В Чечне школьница получила перелом позвоночника из-за опасного селфи

Грозный, , 12:59 — REGNUM Девочка-подросток в Чечне получила серьезные травмы, пытаясь сделать эффектное фото. Взобравшись на тоннель в городе Грозном, 13-летняя школьница собиралась сделать селфи, но не смогла удержать равновесие и упала на бетонную поверхность, сообщили ИА REGNUM 28 сентября в пресс-службе прокуратуры по республике.

В результате несчастного случая ребенок получил перелом позвоночника. Девочку доставили в детскую клиническую больницу, а впоследствии родители вывезли ее на иногородене лечение.

По данному факту прокуратура Чечни провела проверку, в результате которой было установлено, что причиной несчастного случая стала неосмотрительность подростка и недостаточное внимание родителей к своим обязанностям.

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Как сообщало ИА REGNUM, из-за участившихся случаев гибели подростков, которые, пренебрегая правилами безопасности, пытаются сделать эффектные селфи, власти ряда субъектов намерены ввести либо ужесточить ранее введенные наказания. Так, Мосгордума предлагает повысить штрафы для зацеперов со 100 рублей до пяти тысяч рублей.

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