Вашингтон, , 12:49 — REGNUM Сегодня, 28 сентября, у побережья острова Сулавеси в Индонезии произошло землетрясение. Эпицентр подземных толчков располагался в 55 километрах от города Палу. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

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Землетрясение было зафиксировано в 07:00 по времени UTC. Очаг залегал на глубине 18,1 километра. Данных о жертвах и разрушениях пока не поступало.

https://twitter.com/USGSBigQuakes/status/1045573444434255872

Как сообщало ИА REGNUM, сразу несколько землетрясений произошли в индонезийской провинции Лампунг летом 2018 года. Подземные толчки, магнитудой до 7 единиц, начались в конце июля. Последнее землетрясение зафиксировано 23 августа. Землетрясение силой 4,2 балла по шкале Рихтера произошло в море на расстоянии 131 километра от западного побережья провинции, на глубине 93 километра.

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Всего сообщалось о как минимум 555 погибших в результате подземных толчков. Оползни, вызванные землетрясениями, разрушили более 80 тысяч жилых домов.