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Самолет авиакомпании Air Niugini упал в море, все пассажиры спасены

Происшествия

Boeing 737 упал недалеко от островов Микронезии примерно в 09:30 по местному времени

Самолет авиакомпании Air Niugini упал в море, все пассажиры спасены
Цитата из х/ф «Молчание доктора Ивенса». Реж. Будимир Метальников. 1973. СССР
Самолёт падает в море

Паликир, 28 сентября 2018, 12:36 — REGNUM  Пассажирский самолет, принадлежащий авиакомпании Air Niugini (Папуа-Новая Гвинея), упал в море, в районе Микронезии, в пятницу, 28 сентября, сообщает Sindonews.

Boeing 737 упал недалеко от островов Микронезии примерно в 09:30 по местному времени. К счастью, все пассажиры и экипаж остались живы.

«Мы не знаем, что произошло. Людей забирали на лодках. 36 пассажиров и 11 членов экипажа были спасены, только самолет затонул», — заявили в аэропорту Федеративных штатов Микронезии.

Комиссия по расследованию авиационных происшествий в Папуа-Новой Гвинее сообщила, что следователи вылетят на место происшествия как можно скорее, чтобы выяснить причины катастрофы.

Air Niugini является национальной авиакомпанией Папуа — Новой Гвинеи.

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Авиапроисшествия
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