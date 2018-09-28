Сотрудник казначейства Дагестана стал фигурантом сразу трёх уголовных дел

Махачкала, , 12:21 — REGNUM В Дагестане сотрудник управления федерального казначейства по республике в Хунзахском районе попал под уголовное преследование. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного правления СКР 28 сентября, ведущего специалиста-эксперта отдела ведомства обвинили по двум статьям УК РФ — ч. 3 ст. 159 («Мошенничество с использованием служебного положения») и ч. 1 ст. 292 («Служебный подлог»).

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В СКР уточнили, что в отношении мужчины возбуждено три новых уголовных дела. Следствие полагает, что подозреваемый в 2014—2015 годы составил подложные заявки на кассовые расходы с заведомо ложными сведениями. На их основании на банковские карты трёх местных жителей с депозитного счёта отделов судебных приставов по Хунзахскому, Шамильскому и Тляратинскому районам были перечислены свыше 600 тысяч рублей. При этом получали денег никакого отношения к исполнительным производствам не имели.

Позднее сотрудник ведомства обналичил средства и распорядился ими по своему усмотрению.

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Преступление было выявлено непосредственном участии сотрудников отдела противодействия коррупции УФССП России Дагестану. Добавили в СКР.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2018 года в суд было направлено уголовное дело в отношении сотрудника казначейства по обвинению во взятке в размере 1,2 млн рублей. При получении денежных средств главный контролёр-ревизор контрольно-ревизионного отдела в социальной сфере, сфере межбюджетных отношений и социального страхования казначейства прямо у ворот управления был задержан сотрудниками УФСБ России по Республике Дагестан.