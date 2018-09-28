Изувечевшего жену в Подмосковье мужчину лишили родительских прав

Серпухов, Московская область, , 12:18 — REGNUM Серпуховский городской суд Подмосковья лишил родительских прав Дмитрия Грачева, который из ревности отрубил кисти рук своей жене, сообщает 28 сентября РИА Новости.

По данным издания, суд удовлетворил исковые требования пострадавшей о лишении мужчины родительских прав 27 сентября. В настоящее время мужчина находится под стражей.

Напомним, трагедия произошла 11 декабря 2017 года, тогда муж Дмитрий встретил Маргариту по пути из детского сада, отвез в лес и отрубил женщине кисти рук. После этого мужчина одумался и отвез жену в больницу.

Сообщалось, что на жестокое преступление его подвигла ревность. Он заподозрил жену в изменах и попытался «выбить» из нее правду, лишая пальцев и конечностей.

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