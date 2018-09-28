Погибших в кипятке петербуржцев погубило возвращение в кафе

Санкт-Петербург, , 12:21 — REGNUM Двое молодых людей, погибшие в ночь на 28 сентября при прорыве внутриквартальной теплотрассы в Петербурге, могли остаться в живых, если бы не пытались спасти своё имущество из затопленного кипятком кафе.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», по свидетельствам очевидцев, сразу после прорыва трубы из кафе «Типичный Питер» в подвальном помещении дома 20 на Измайловском проспекте выбежали посетители.

Но затем двое молодых людей, 1998 года рождения, решили вернуться за куртками. В этот момент их накрыло горячей водой. Молодые люди получили смертельные ожоги и погибли на месте. Их тела удалось извлечь только в ходе откачки воды аварийными службами.

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Напомним, прорыв произошел около 03:30 мск. На месте аварии образовалась большая воронка, в которой оказались два автомобиля без людей. Хлынувшая из трубы вода залила подвальное помещение кафе. Без тепла остались 76 зданий.

По факту трагедии органами СКР возбуждено уголовное дело. Проверку соблюдения законов при содержании тепловой сети ведет прокуратура.

Лопнувшая труба диаметром 300 мм принадлежит АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». В компании заявили, что в ходе подготовки к отопительному сезону здесь проводились все регламентные работы. На предприятии создана комиссия, решается вопрос о помощи семьям погибших.

Сегодня, 28 сентября, в Петербурге началось регулярное отопление зданий.

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