Российских туристов предупредили о вспышке лихорадки Денге в Таиланде

Москва, , 12:06 — REGNUM Российских туристов, собирающихся или выезжающих на отдых в Таиланд предупредили о вспышке лихорадки Денге. Предупреждение поступило из посольства России в Королевстве Таиланд, сообщается на сайте Ростуризма.

По данным Минздрава Таиланда. в курортных районах юга страны сложилась неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, связанная с распространением лихорадки Денге. Ведомство напоминает, что с начала 2018 года в Таиланде заболели лихорадкой Денге около 57 тыс. человек, из которых более 70 умерли.

При этом отмечается, что в большинстве районов Таиланда эпидемиологическая обстановка спокойная. Но Ростуризм призывает туроператоров информировать российских граждан об эпидемиологической ситуации в этой стране. А самим туристам ведомство рекомендует учитывать данную информацию и соблюдать меры предосторожности.

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Как сообщало ИА REGNUM, лихорадка Денге — инфекционного заболевания, передающегося через укусы комаров. Симптомы заболевания — резкое повышение температуры тела до 39 градусов, озноб, сильные головные и мышечные боли, расстройство желудка и кишечника, появление сыпи на коже.

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