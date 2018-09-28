На западе Москвы из-за возгорания эвакуировали посетителей ТЦ

Москва, , 11:55 — REGNUM Людей эвакуировали из торгового центра в Новой Москве из-за возгорания, сообщает 28 сентября столичное главное управление МЧС.

По данным ведомства, информация о загорании поступила в оперативную дежурную смену в 10:10 мск.

«По прибытии пожарных в ходе разведки было ликвидировано загорание на общей площади около пяти квадратных метров в цокольном этаже торгового здания», — говорится в сообщении.

Информации о пострадавших не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее крупный пожар площадью 100 квадратных метров произошел в бытовках в районе Москвы Марьина Роща.

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