Пятница, 28 Сентября 2018 года
14:04:12 МСК

На западе Москвы из-за возгорания эвакуировали посетителей ТЦ

Происшествия

Информации о пострадавших не поступало

Москва, 28 сентября 2018, 11:55 — REGNUM  Людей эвакуировали из торгового центра в Новой Москве из-за возгорания, сообщает 28 сентября столичное главное управление МЧС.

По данным ведомства, информация о загорании поступила в оперативную дежурную смену в 10:10 мск.

«По прибытии пожарных в ходе разведки было ликвидировано загорание на общей площади около пяти квадратных метров в цокольном этаже торгового здания», — говорится в сообщении.

Информации о пострадавших не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее крупный пожар площадью 100 квадратных метров произошел в бытовках в районе Москвы Марьина Роща.

Читайте подробнее: На северо-востоке Москвы произошел крупный пожар в бытовках

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Пожары в учреждениях торговли
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить