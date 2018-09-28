Жительница Калуги подозревается в разбойном нападении на церковную лавку

Калуга, , 11:33 — REGNUM В Калуге возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, которая подозревается в разбойном нападении на церковную лавку в одном из храмов города, сообщает 28 сентября пресс-служба регионального главного управления МВД РФ.

По данным ведомства, женщина, подойдя к расположенной внутри церкви лавке, неожиданно схватила лежащие на виду золотые изделия, начала их складывать в сумку, после чего попыталась скрыться.

На ее пути встала кассир, однако подозреваемая применила в отношении неё насилие, не опасное для жизни и здоровья. На помощь потерпевшей подоспели прихожане. Прибывшие на место правоохранители доставили подозреваемую в отдел полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ («Разбой»). В настоящее время устанавливается сумма причиненного ущерба.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае четверо боевиков устроили теракт на территории церкви Архангела Михаила в центре Грозного. Вооруженные ножами, топориками и обрезом, они ворвались во двор церкви и расстреляли двоих охранявших храм сотрудников полиции из Саратовской области и одного прихожанина.

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