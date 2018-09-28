На Ямале двухлетний ребёнок сбежал из детсада на проезжую часть

Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, , 11:35 — REGNUM В Новом Уренгое (ЯНАО) надзорные органы проверят детский сад, из которого 26 сентября сбежал воспитанник младшей группы. Ребёнок миновал ограждение дошкольного учреждения и был остановлен прохожей на проезжей части, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ЧП с побегом двухлетнего ребёнка жарко обсуждается в ямальских пабликах. Детские сады в ЯНАО славятся комфортом, оборудованием, оснащённостью видеокамерами, но, как выяснилось, здесь есть всё, кроме контроля над детьми.

Жительница Нового Уренгоя заметила маленького мальчика, гулявшего на детской площадке без присмотра взрослых. Местным СМИ она сообщила, что успела схватить его за руку, когда мальчик пошёл прямиком на проезжую часть. Ребёнок, по словам женщины, был явно напуган и не разговаривал. Вскоре за ним прибежали две сотрудницы дошкольного учреждения.

Мальчик сбежал во время прогулки в детском саду «Гнездышко» — пролез под запасными воротами для пожарных.

«Первым малыша увидел мужчина и сообщил в садик. В это время воспитатель уже бежала за ним с другой стороны здания. В этот день в группе было 16 человек. Пока дети шли строем в здание, ребенок сумел оторваться от них и убежал, воспитатель завела детей в сад и побежала за сбежавшим. Дежурный по зданию на изображении с видеокамеры также заметил беглеца и принял соответствующие меры», — пояснила в интервью ИА «Север-Пресс» директор МАДОУ ДС «Гнёздышко» Клара Григорьева.

Она отметила, что воспитатель, от которой сбежал мальчик, работает в детском саду первый месяц. И у детей двух-трёх лет идёт период адаптации. Коллектив дошкольного учреждения приносит глубокие извинения родителям мальчика за недосмотр за их ребёнком.

Детский омбудсмен по ЯНАО Данило Трубицын проинформировал о ЧП прокуратуру и департамент образования города Новый Уренгой.

«Надзорные и образовательные органы проведут расследование, выявят виновных и вынесут решения. Сейчас этим занимаются правоохранительные органы. Все мы знаем, что в каждом детсаду за ребенка отвечает не только воспитатель, но еще есть и система обеспечения безопасности детей», — прокомментировал ситуацию Данило Трубицын.

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