АЧС в Калининградской области значительно сократила поголовье свиней

Калининград, , 11:00 — REGNUM

Африканская чума свиней стала причиной резкого сокращения поголовья свиней в Калининградской области, к концу августа в российском анклаве было 139,7 тыс. голов свиней, что на 35,5% меньше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 28 сентября. Об этом говорится в выпущенном сборнике «Социально-экономическое положение Калининградской области в январе-августе 2018 года» территориального отделения Федеральной службы государственной статистики РФ.

На конец августа 2018 года в хозяйствах всех категорий поголовье крупного рогатого скота, по расчетным данным, составило 138,9 тыс. голов (на 7,4% больше по сравнению с аналогичной датой предыдущего года), из него коров — 62,4 тыс. голов (на 7,2% больше), свиней — 139,7 тыс. голов (на 35,5% меньше), овец и коз — 98,8 тыс. голов (на 5,2% меньше), птицы — 3339,8 тыс. голов (на 31,4% больше). Удельный вес хозяйств населения, крестьянских хозяйств и индивидуальных предпринимателей в общем объеме производства скота и птицы на убой составил 8,9%, молока — 43,7%. В сельскохозяйственных организациях в январе-августе 2018 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года производство скота и птицы на убой (в живом весе) увеличилось на 7,0%, яиц — на 12,3%. Производство молока снизилось на 1,4%.

Оборот организаций рыболовства и рыбоводства в январе-августе 2018 года составил 8815,9 млн. рублей, что в действующих ценах на 11,5% больше, чем за восемь месяцев 2017 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, впервые вирус АЧС в Калининградской области был зафиксирован в конце 2017 года, а за это время он стал стремительно распространятся по региону — зафиксированы десятки вспышек. Вирус пришёл в регион из Польши и Литвы.