В ходе спецоперации в Дагестане ликвидирован боевик

Махачкала, , 10:51 — REGNUM В Дагестане в ходе контртеррористической операции уничтожен боевик. Боестолкновение произошло утром 28 сентября в лесном массиве в районе села Талги. Личность бандита установлена, пишет «АиФ Дагестан».

По данным издания, это член так называемой «эндирейской бандгруппы» Шамиль Билалов. Уроженца села Эндирей Хасавюртовского района давно разыскивали правоохранители в связи с подозрением на участие его в преступлениях террористической направленности.

Билалов включен в федеральный перечень террористов и экстремистов, опубликованный на сайте Росфинмониторинга. По неофициальным данным, он являлся одним из участников нападения на пост полиции у города Кизилюрта 25 декабря 2016 года.

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Напомним, 15 сентября в ходе поисковых мероприятий в районе селения Талги в Буйнакском районе была обнаружена группа бандитов. Трое боевиков ответили стрельбой на предложение силовиков сдаться. В результате ответным огнем они были уничтожены.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября режим КТО вводился по решению оперативного штаба НАК на территории Буйнакского и Кумторкалинского районов Дагестана.

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