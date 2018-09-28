ВСУ обстреляли 15 населенных пунктов в ДНР

Донецк, , 10:44 — REGNUM ВСУ 19 раз обстреляли Донецкую Народную Республику (ДНР) за сутки 27 сентября, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Согласно сообщению, ВСУ применяли минометы калибров 82 мм и 120 мм, гранатометы, пулеметы, БМП и стрелковое оружие. Общее количество выпущенных боеприпасов за сутки — 349 единиц. Под обстрел попали населенные пункты Горловка, Зайцево, поселки шахт им. Гагарина и Трудовская, Доломитное, Александровка, Донецк, Ясиноватая, Крутая Балка, Спартак, Докучаевск, Безыменное, Саханка, Ленинское, Новая Таврия.

Напомним, ВСУ ежедневно обстреливают ЛНР и ДНР, игнорируя соглашения о перемирии.