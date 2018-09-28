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В Киеве пресечена попытка продажи украденной иконы Георгия Победоносца

Происшествия

Теперь ее придется реставрировать из-за небрежного отношения во время кражи и попытки сбыта

В Киеве пресечена попытка продажи украденной иконы Георгия Победоносца
Иосиф Серебряный. Будь бдительным! (фрагмент). 1941

Киев, 28 сентября 2018, 10:25 — REGNUM  Украденную 26 сентября из храма на территории Киево-Печерской лавры икону Георгия Победоносца пытались продать иностранцам. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на интернет-портале лавры.

Отмечается, что при попытке продажи иконы на территории Верхней лавры она была изъята у злоумышленников полицейскими.

«Украденная икона была замечена при попытке ее продажи иностранным туристам на территории Верхней Лавры», — говорится в заявлении.

Также сообщается, что икона нуждается в реставрации из-за небрежного отношения во время кражи и попытки сбыта.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября киевские полицейские по факту кражи из храма иконы Георгия Победоносца возбудили уголовное дело.

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