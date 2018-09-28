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В Новгородской области произошло ДТП с участием бензовоза: двое погибших

Происшествия

Среди погибших — жители Санкт-Петербурга и Киришей

Чудово, Новгородская область, 28 сентября 2018, 10:10 — REGNUM  В Чудовском районе Новгородской области сегодня, 28 сентября, легковой автомобиль столкнулся с бензовозом — погибли два человека. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления ГИБДД, авария произошла в 6:30 на 19-м км автодороги Зуево — Новая Ладога.

Водитель — 60-летний житель города Кириши Ленинградской области — не справился с управлением легковым автомобилем KIA Sportage, выехал на встречную полосу и столкнулся с бензовозом — грузовым Volvo с полуприцепом-цистерной.

В результате ДТП водитель и пассажир легкового автомобиля — женщина 1989 г. р, жительница Санкт-Петербурга — погибли на месте происшествия. На автодороге произошёл частичный разлив топлива. На месте продолжают работу сотрудники правоохранительных органов, последствия аварии устраняются.

Также устанавливаются причины ДТП.

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Дорожно-транспортные происшествия
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