В Новгородской области произошло ДТП с участием бензовоза: двое погибших

Чудово, Новгородская область, , 10:10 — REGNUM В Чудовском районе Новгородской области сегодня, 28 сентября, легковой автомобиль столкнулся с бензовозом — погибли два человека. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления ГИБДД, авария произошла в 6:30 на 19-м км автодороги Зуево — Новая Ладога.

Водитель — 60-летний житель города Кириши Ленинградской области — не справился с управлением легковым автомобилем KIA Sportage, выехал на встречную полосу и столкнулся с бензовозом — грузовым Volvo с полуприцепом-цистерной.

В результате ДТП водитель и пассажир легкового автомобиля — женщина 1989 г. р, жительница Санкт-Петербурга — погибли на месте происшествия. На автодороге произошёл частичный разлив топлива. На месте продолжают работу сотрудники правоохранительных органов, последствия аварии устраняются.

Также устанавливаются причины ДТП.