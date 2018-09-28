Шторм в Новгородской области: ещё 466 жителей остаются без света

Великий Новгород, , 09:58 — REGNUM По данным на 6 утра сегодняшнего дня, 28 сентября, в Новгородской области оставались без энергоснабжения 11 населённых пунктов в двух районах — Новгородском и Окуловском. Как сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС, в этих населённых пунктах проживает 466 человек, отключённых социально значимых объектов нет.

Энергетики продолжают устранять последствия циклона, бушевавшего на территории области на протяжении суток. С наступлением утра специалисты «Новгородэнерго» завершают ремонтные работы на оставшихся объектах. На предприятии сохраняется повышенный режим готовности до наступления благоприятных метеоусловий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, от действия стихии наиболее пострадали шесть районов области — Новгородский, Крестецкий, Окуловский, Валдайский, Боровичский, Демянский. Порывы шквалистого ветра достигали 20 метров в секунду. Сильный ветер повалил деревья на дороги. В Великом Новгороде зафиксированы случаи падения деревьев на автомобили и детскую площадку на улице Павла Левитта. Обошлось без жертв.

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