Против министра труда Ингушетии возбудили уголовное дело

Магас, , 09:26 — REGNUM Глава министерства труда Ингушетии стал фигурантом уголовного дела. Его подозревают в нецелевом расходовании бюджетных средств в особо крупном размере. Как сообщили ИА REGNUM 28 сентября в пресс-службе прокуратуры региона, сумма, которую потратило ведомство не по назначению, превысила 156 млн рублей.

Как установило следствие, министерство труда, занятости и социального развития получило из федерального бюджета в первом квартале 2018 года более 217 млн рублей. Эти деньги должны были пойти на оказание мер поддержки ряда льготников, в том числе чернобыльцев и других лиц, подвергшихся радиационному воздействию при авариях, а также ветеранов и инвалидов из числа федеральных льготников.

Однако министерство труда направило более 156 млн рублей из этой суммы на поддержку региональных льготников. Таким образом было нарушено бюджетное законодательство. Расследование уголовного дела, возбужденного в отношении министра труда, взято под контроль прокурором республики.

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Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2018 года в Ингушетии было выявлено хищение бюджетных средств на крупную сумму. При поставке оборудования для швейной фабрики в городе Карабулаке было похищено около 120 млн рублей. В мошенничестве подозревается генеральный директор ООО «Стройкомплекс», с которым министерство строительства Ингушетии заключило договор на поставку оборудования для строящегося предприятия «Швейное объединение Ингушетия».

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