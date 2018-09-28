ФАС дополнила уголовное дело в отношении главы минздрава Камчатки

Петропавловск-Камчатский, , 09:29 — REGNUM Управление Федеральной антимонопольной службы по Камчатскому краю уличило министра здравоохранения региона Татьяну Лемешко в нарушении закона «О защите конкуренции». Материалы проверки УФАС дополнили уголовное дело, ранее возбужденное в отношении высокопоставленной чиновницы и её вероятных соучастников, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В схеме приобретения в собственность Камчатского края поликлиники №3 Петропавловска-Камчатского сотрудники УФАС нашли признаки нарушения закона. Вместе с министром здравоохранения в преступной схеме участвовали ООО «Мастер», учредителем которого является известный на Камчатке строитель Вагиф Мурсалов, которого называют «главным подрядчиком правительства региона», а также ООО «Универсал, также связанное с Мурсаловым. Установлено, что при покупке помещения поликлиники не были использованы конкурентные процедуры, государственный контракт заключен с единственным поставщиком при отсутствии правовых и фактических оснований.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября сотрудники УФСБ по Камчатскому краю задержали и препроводили в Следственный изолятор министра здравоохранения Камчатки Татьяну Лемешко, учредителя строительной компании «Мастер» Вагифа Мурсалова и его адвоката, экс-заместителя прокурора города Вилючинск Мирослава Федюка.

Группу подозревают в растрате не менее 22 млн бюджетных рублей при приобретении помещения для городской поликлиники в Петропавловске-Камчатском. Вагиф Мурсалов постановлением суда помещен в СИЗО. Министр здравоохранения региона Татьяна Лемешко пока оставлена на свободе до суда.

Жители Камчатки жалуются на безобразное качество здравоохранения в регионе — на отсутствие специалистов, на то, что врачами работают мигранты из стран Центральной Азии, плохо говорящие по-русски, которые подчас и рецепт выписать не могут. На Камчатке не хватает медиков всех направлений, включая судмедэкспертов. В отдаленных камчатских селах люди вынуждены хранить умерших родственников в сараях, потому, что без заключения патологоанатома хоронить запрещено.