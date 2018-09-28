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Съёмочная группа телеканала попала в крупную аварии в Комсомольске-на-Амуре

Происшествия

Пятеро пострадавших

Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 28 сентября 2018, 09:17 — REGNUM  В центре Комсомольска-на-Амуре произошла серьёзная авария с участием четырёх автомобилей. По информации регионального ГИБДД, машины столкнулись на перекрёстке около гостиницы «Восход» днём 27 сентября. В дорожной переделке оказался и автомобиль съёмочной группы государственной телевизионной и радиовещательной компании «Дальневосточная».

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Как уточнили в дорожной полиции, аварию на проспекте Ленина спровоцировал водитель Toyota Highlander. Он выехал на перекрёсток на красный сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Nissan Murano. Удар был такой силы, что Highlander отбросило на автомобиль Isuzu Bighorn, а Murano опрокинулся и врезался в «Волгу».

В результате ДТП травмы получили водитель и пассажир Murano, их направили на амбулаторное лечение. Также в числе пострадавших водитель и пассажиры «Волги», включая беременную женщину. Их госпитализировали.

На месте ЧП работали медики, полиция и пожарные расчёты. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2017 года в аварию попала съёмочная группа саратовского телеканала. Журналисты ехали в Пугачёв, но в 40 км от Балакова водитель при входе в поворот на скользкой дороге не справился с управлением. В результате «Рено-Логан» занесло, и автомобиль протаранил отбойник. Водитель получил травмы головы и ушибы тела, а корреспондента отправили в больницу с переломами.

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Дорожно-транспортные происшествия
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