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В Казахстане задержали подозреваемого в убийстве журналистки

Происшествия

Подозреваемый не оказал сопротивление и не пытался бежать

Астана, 28 сентября 2018, 09:06 — REGNUM  В поселке Ижевское Аршалинского района Акмолинской области Казахстана полицейские задержали подозреваемого в убийстве корреспондента издания Nur Ирины Бекетовой, сообщает 28 сентября агентство «КазТАГ» со ссылкой на департамент внутренних дел Астаны.

Мужчина был задержан в заброшенном здании на берегу реки Есиль. Подозреваемый не оказал сопротивление и не пытался бежать. В настоящее время проводится досудебное расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября в Астане была убита журналистка Ирина Бекетова. Тело женщины со следами побоев было обнаружено в подъезде дома.

По предварительной версии, убийство было совершено на почве ревности.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане убита корреспондент новостного портала Nur

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