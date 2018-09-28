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При прорыве трубы в центре Петербурга есть жертвы — СМИ

Происшествия

Коммунальная авария произошла на Измайловском проспекте

Санкт-Петербург, 28 сентября 2018, 08:56 — REGNUM  Серьезная коммунальная авария произошла в ночь на пятницу, 28 сентября, в Адмиралтейском районе Петербурга. По данным СМИ, в результате прорыва теплотрассы у дома 20 по Измайловскому проспекту образовался обширный провал грунта, в который провалились два автомобиля.

Кроме того, по предварительным данным, в результате инцидента погибли два человека. Как сообщает издание «Мегаполис», ссылающееся на сообщения очевидцев ЧП в социальных сетях, погибшие не успели выбежать из кафе, находящегося рядом с местом аварии, и получили смертельные ожоги.

«Трубу прорвало в подвальном кафе <…>Там антикафе в подвале находится, лежат два тела на улице накрытых. Отдохнули…» — отмечает один из очевидцев.

Аварийная коммуникация принадлежит компании «Теплосеть». На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

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Аварии на теплосетях
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