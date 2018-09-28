В Ростовской области вандал сжёг имена погибших в годы войны солдат

Ростов-на-Дону, , 08:38 — REGNUM В Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, сжигавшего венки на Вечном огне. Инцидент произошёл 24 сентября в Семикаракорске на площади имени Героя Советского Союза Ивана Левченко. Вандал повредил надгробные плиты и уничтожил табличку с именами павших в годы Великой Отечественной войны солдат, уточнили ИА REGNUM в региональной прокуратуре.

Мемориальный комплекс на площади Левченко был создан в канун 50-летия Великой Победы. Здесь находится братская могила воинов, погибших в боях при освобождении города от гитлеровцев в январе 1943 года и умерших от ран в госпитале. Здесь захоронено 2 тыс. солдат, имена 109 из них известны.

В ночь на 24 сентября 71-летний пенсионер пришел к воинскому мемориалу, облил горючей смесью венки у Вечного огня и поджег таблички с именами погибших защитников Отечества. Причина поступка вандала неизвестна.

Как сообщили в прокуратуре Ростовской области, гражданин стал фигурантом уголовного дела по п. «б» ч. 2 ст. 244 Уголовного кодекса РФ «Осквернения надмогильного скульптурного и архитектурного сооружений, посвященных борьбе с фашизмом». Максимальное наказание за это деяние — лишение свободы на срок до пяти лет.

«В настоящее время проводятся следственные действия, расследование по делу взято на контроль», — добавили в надзорном ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что весной 2018 года вандалы осквернили стелу «Воинам-освободителям Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков» на Театральной площади донской столицы. Памятник был исписан матерными надписями.

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