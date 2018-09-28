ЛНР была обстреляна три раза украинскими карателями

Луганск, , 08:36 — REGNUM ВСУ три раза обстреляли Луганскую Народную Республику (ЛНР) за сутки 27 сентября, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Согласно сообщению, под обстрел попали пгт Донецкий, села Веселогоровка и Смелое. Украинские боевики применяли БМП, гранатометы, пулеметы и другое стрелковое оружие.

Сутками ранее ВСУ обстреляли четыре населенных пункта ЛНР, применив минометы и гранатометы.

Напомним, перемирие в Донбассе продолжается с 29 августа. Это не первое перемирие, заключенное между сторонами, ранее уже подписывались соглашения о «новогоднем» перемирии, «весеннем» и других. Однако каждый раз ВСУ нарушали договоренности, продолжая обстрелы республик.

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