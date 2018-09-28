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Туман привел к сбоям в работе аэропортов Кузбасса

Происшествия

Обратные вылеты самолетов задерживаются также по причине тумана

Кемерово, 28 сентября 2018, 08:33 — REGNUM  Рейсы из Москвы, Антальи и Симферополя, вылетевшие в Кемерово и Новокузнецк, не смогли приземлиться в пункте назначения из-за сильного тумана. Все самолеты были перенаправлены на запасные аэродромы Новосибирска и Томска, сообщили в справочных службах аэропортов.

В справочных аэропортов Кемерово и Новокузнецка отметили, что обратные вылеты задерживаются также по причине тумана, время отправлений рейсов из столицы Кузбасса уточняется, обратные рейсы из Новокузнецка задерживаются на срок до шести часов.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября в Ростуризме уведомили, что российские авиаперевозчики испытывают проблемы с получением слотов в аэропортах Китая. По сведениям ведомства, прохождение аккредитации для начала выполнения рейсов в пункты назначения на территории КНР занимает длительное время.

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Авиапроисшествия
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