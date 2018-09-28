На Украине полковник за деньги включал солдат в миротворческую миссию

Киев, , 08:19 — REGNUM Полковника генштаба ВСУ, пытавшегося за вознаграждение включить военнослужащего в миротворческую операцию в Демократической Республике Конго, задержала полиция, сообщает 28 сентября «112 Украина».

Согласно сообщению, преступником оказался старший офицер отделения сопровождения морально-психологического обеспечения. Один из военнослужащих по контракту хотел войти в состав миротворческой миссии ООН в Демократической Республике Конго, для чего передал полковнику $5 тыс. Во время передачи взятки полковника задержали, ему грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

Попал ли военнослужащий в миротворческую миссию, не уточняется.

Напомним, ранее служба безопасности Украины (СБУ) задержала в Тернопольской области директора санатория, которая похитила бюджетные средства, выделенные на реабилитацию солдат ВСУ.