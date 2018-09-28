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В Микронезии пассажирский Boeing 737 аварийно сел на воду — видео

Происшествия

Воздушное судно, взлетевшее из аэропорта города-острова Чуук, приземлилось на водную поверхность в 150 метрах от берега

Чуук, Папуа — Новая Гвинея, 28 сентября 2018, 08:07 — REGNUM  Авиалайнер Boeing 737−800 авиаперевозчика Air Niugini (Новая Гвинея) совершил аварийную посадку на воду в Микронезии. Видео спасательной операции опубликовал Youtube-канал Guardian News.

Местная газета Pacific Daily News написала, что инцидент произошел утром 28 сентября, когда воздушное судно, взлетевшее из аэропорта города-острова Чуук, приземлилось на водную поверхность в 150 метрах от берега. Отмечается, что никто из 36 пассажиров и 11 членов экипажа авиалайнера серьезно не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мексике 29 пассажиров авиарейса Гвадалахара — Тихуана получили травмы различной степени тяжести из-за попадания самолета в зону турбулентности. 12 человек были госпитализированы после приземления.

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Авиапроисшествия
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