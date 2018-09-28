В США при посадке самолёт развалился на части: пилоты погибли

Гринвилл, США, , 07:39 — REGNUM В США разбился небольшой пассажирский самолёт. Инцидент произошёл в аэропорту города Гринвилл в штате Южная Каролина. Об этом сообщает Fox News.

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Неудачной оказалась посадка. По неустановленным пока причинам реактивный трёхдвигательный самолёт Dassault Falcon 50 выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы и практически развалился на две части.

https://twitter.com/breakingavnews/status/1045415231231418368

По информации директора аэропорта Джо Фрейшера, на борту находились четыре человека. Два пилота погибли. Один умер на месте крушения, второй скончался с больнице. Супружеской паре удалось выжить. Мужчина и женщина были доставлены в мудучреждение в критическом состоянии.

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После крушения произошла утечка авиационного топлива, оно разлилось рядом с Хейвуд-Род. Начальник полиции Гринвилла Кен Миллер попросил водителей не ездить по этой дороге, на месте происшествия работают ликвидаторы, район аэропорта также будет временно перекрыт.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2018 года вынужденную посадку в аэропорту Филадельфии пришлось совершить самолёту Boeing 737, совершавшему рейс из Нью-Йорка в Даллас, из-за повреждения одного из двигателей. Мелкие металлические детали от него повредили фюзеляж и разбили один из иллюминаторов. В салоне произошла разгерметизация. Погиб один пассажир, ещё семеро пострадали.

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