В инспекции госстройнадзора Прикамья прошли обыски

Пермь, , 07:26 — REGNUM В Перми сотрудники УФСБ нагрянули с обысками в офис инспекции госстройнадзора Пермского края. Произведена выемка ряда документов. Оперативные действия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного по факту превышения должностных полномочий, сообщают СМИ.

По данным информресурсов, на допрос вызвали главу инспекции. На беседе со следователем он присутствовал в качестве свидетеля.

Интерес силовиков к ведомству связан с проверкой расходования бюджетных денег на определенные объекты и согласования документов. Проверяется законность действий сотрудников инспекции государственного строительного надзора Пермского края.

В частности, в центре внимания правоохранителей находится манеж «Пермь Великая». Построенный для ЧМ-2018 футбольный комплекс вне доступа с апреля 2018 года. Заказчиком строительства выступал минстрой региона, а подрядчиком — московская фирма. Стоимость госконтракта — около 1,4 млрд рублей. Срок сдачи объекта переносили. Планировалась сдать объект в 2016 году, однако ввод отсрочили на лето 2017 года. Акт сдачи объекта завизировал стройнадзор, но манеж до сих пор не работает.