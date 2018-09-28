В Петербурге суд арестовал подозреваемого в вымогательстве адвоката

Санкт-Петербург, , 03:51 — REGNUM Ленинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца адвоката Михаила Федотова, который обвиняется в вымогательстве 30 млн рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Как отмечено в материалах дела, 6 августа 2018 года Федотов получил от своего соучастника Сергея Зимина информацию об уголовном деле, в котором допрашивались генеральные директора нескольких компаний.

После этого Федотов и Зимин во время личных встреч и телефонных бесед начали вымогать у этих руководителей коммерческих компаний 30 млн рублей за возможность уклониться от привлечения к уголовной ответственности. Суд постановил арестовать Федотова до 25 ноября 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября Следственный комитет Санкт-Петербурга завершил расследование в отношении этнической преступной группировки, которую возглавлял действующий на тот момент адвокат Санкт-Петербургской городской коллегии адвокатов Сергей Егиазарян. Их обвиняют в разбойных нападениях с применением насилия, в вымогательстве и в незаконном хранении оружия и боеприпасов.