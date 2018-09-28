Пятница, 28 Сентября 2018 года
05:06:39 МСК

В Багдаде неизвестные убили «Мисс Ирака-2015»

Происшествия

Мотивом для убийства некоторые СМИ называют откровенные фото, которые девушка выкладывала на своей странице в соцсетях

В Багдаде неизвестные убили «Мисс Ирака-2015»
Убийство

Багдад, 28 сентября 2018, 03:24 — REGNUM  Неизвестные застрелили 22-летнюю Тару Фарес, которая является обладательницей титула «Мисс Ирака-2015», сообщает Kurdistan24.

Сообщается, что убийство произошло 27 сентября в районе Кам-Сара иракской столицы. Фарес получила три огнестрельных ранения и от полученных травм скончалась в больнице. В настоящее время МВД Ирака приступило к расследованию убийства. Мотивом для убийства некоторые СМИ называют откровенные фото, которые девушка выкладывала на своей странице в соцсетях.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября в иракском городе Басре были застрелена известная правозащитница Ирака Соад ал-Али. Они была организатором многочисленных социальных протестных акций, на которых выдвигались требования улучшить работу госслужб и повысить уровень жизни населения.

Читайте ранее в этом сюжете: Известная иракская правозащитница была застрелена в городе Басре

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Нераскрытые убийства
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить