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В Калининграде 8-летнего мальчика жестоко избили лопатой

Происшествия

У ребенка поврежден глаз

В Калининграде 8-летнего мальчика жестоко избили лопатой
Иллюстрация: Kld.sledcom.ru
Преступник с лопатой

Калининград, 28 сентября 2018, 02:41 — REGNUM  Восьмилетний мальчик был найден в Калининграде с рублеными ранами в области головы, сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ.

Ребенка нашли в садовом товариществе «Чайка» на улице Большая Окружная 27 сентября. Мальчика отвезли в больницу, где у него диагностировали открытую черепно-мозговую травму и повреждение глаза.

«Мальчик смог пояснить, что когда он шел на автобусную остановку, незнакомый мужчина нанес ему несколько ударов лопатой по голове, после чего сбросил в канаву», — сообщили в СКР.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство малолетнего (часть 3 статьи 30, пункт «в» части 2 статьи 105 УК РФ). Ведется розыск подозреваемого, которого зафиксировала камера наблюдения садового товарищества.

Напомним, Калининградская область является относительно благополучной по количеству преступлений по сравнению с другими российскими регионами. С января по август 2018 года в регионе зарегистрировано 25 убийств и покушений на убийство. В минувшем году этот показатель равнялся 59.

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Убийства и жестокое обращение с детьми
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