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В Нидерландах арестованы семеро подозреваемых в подготовке теракта

Происшествия

Когда подозреваемые активизировали подготовку к совершению террористической атаки, полиция решила их арестовать

В Нидерландах арестованы семеро подозреваемых в подготовке теракта
Арест

Амстердам, 28 сентября 2018, 02:17 — REGNUM  Правоохранительные органы Нидерландов задержали семерых подозреваемых в подготовке террористического акта, сообщает портал Dutch News.

Как сообщает портал, некоторые арестованные ранее привлекались к ответственности за попытку вступить в «Исламское государство» (организация, чья деятельность запрещена в РФ). По данным прокуратуры, задержанные планировали устроить теракты при помощи заминированных автомобилей.

Пока не известно, какие объекты они планировали атаковать, в настоящее время это пытается установить следствие.

Отмечается, что на след одного из участников этой террористической группы полиция вышла еще в апреле текущего года. Когда подозреваемые активизировали подготовку к совершению террористической атаки, полиция решила их арестовать.

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