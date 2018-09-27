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В Нидерландах предотвращен крупный террористический акт

Происшествия

У подозреваемых изъяты автоматы и пояса смертников

Амстердам, 27 сентября 2018, 23:02 — REGNUM  Правоохранительные органы королевства Нидерланды предотвратили масштабную террористическую атаку, задержав семерых подозреваемых, сообщает 27 сентября агентство France-Presse.

По информации агентства, в результате спецоперации были изъяты несколько автоматов и поясов со взрывчаткой. Сотрудники правоохранительных органов утверждают, что подозреваемые собирались совершить нападение на участников многолюдного общественного мероприятия, расстрелв их из атоматического оружия и взорвав в толпе пояса смертников.

Принадлежность задержанных к какой либо группировке пока не сообщается. Силовики продолжают раследование.

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